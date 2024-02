Palermo, è morto Renato Cannarozzo: fu alla guida dell’Ordine degli ingegneri

Anche gli architetti si uniscono al cordoglio. «I cugini ingegneri, e con loro il nostro Ordine e la comunità tecnico scientifica - si legge sul sito dell’Ordine degli architetti -, perdono un grande rappresentante della professione intesa come esperienza etica del sapere e del mestiere. Renato Cannarozzo, presidente dell’Ordine degli ingegneri per lunghi anni, ha saputo guidare i colleghi, i più giovani soprattutto, verso la realizzazione della più alta e seria idea della attività professonale. Il nostro Ordine si unisce alla famiglia e all’Ordine degli ingegneri di Palermo nel ricordarlo con affetto».

È morto a Palermo Renato Cannarozzo, ex presidente dell’Ordine degli ingegneri. Ne dà notizia il Consiglio dell’Ordine degli ingegneri di Palermo, che in una nota «si unisce al dolore della famiglia», definendo Cannarozzo «grande ingegnere e grande uomo, esempio per tutti di serietà e professionalità. In tutti quelli che lo hanno conosciuto - prosegue l’Ordine - rimane indelebile il ricordo di un galantuomo che arricchiva con la saggezza il suo prestigio e la sua indiscussa preparazione».

Il sindaco Roberto Lagalla lo ha ricordato stamattina con queste parole: «Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa dell’ex presidente dell’Ordine degli ingegneri renato Cannarozzo. Per anni è stato illustre rappresentante della professione in città, guidando l’Ordine ed essendo un esempio soprattutto per i colleghi più giovani. Alla famiglia e all’Ordine degli Ingegneri va la mia vicinanza e quella dell’amministrazione comunale».

Cannarozzo aveva 93 anni, ne avrebbe compiuto 94 a marzo. In occasione dei suoi novant'anni ha ricevuto dall'Ordine degli ingegneri una targa in una piccola cerimonia che l'Ordine degli architetti ha riproposto, postando un video da Youtube (per vederlo clicca qui).

Nella foto Renato Cannarozzo premiato per i 90 anni