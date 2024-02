Bambini cardiopatici, l'associazione Piccoli Battiti e l'importanza della prevenzione

I genitori del piccolo Lorenzo durante la malattia del loro bambino, con i loro continui viaggi presso l’ospedale Bambino Gesù di Roma, iniziati nel 2014, conoscono tra i corridoi della speranza «La Stella di Lorenzo Onlus» (il nome è un caso, ma il caso non esiste) con la quale iniziano a collaborare. E grazie alla loro tenacia riescono a portare i progetti della Onlus in Sicilia e da semplici genitori, insieme ad un gruppo di sostenitori, riescono ad acquistare un elettrocardiografo e a creare una squadra di infermieri volontari iniziando la campagna di prevenzione cardiaca pediatrica nella scuole in telemedicina all'Ospedale Bambino Gesù, per poi coinvolgere anche cardiologi siciliani. In questo periodo vengono effettuati migliaia di elettrocardiogrammi gratuiti nelle scuole della regione siciliana inerenti al progetto di prevenzione della morte improvvisa in età pediatrica, scoprendo anche tanti bambini con problematiche silenti che sono stati immediatamente presi in cura dalla strutture ospedaliere, molti dei quali operati anche chirurgicamente, salvandogli la vita. L’attività dell’associazione oltre che sugli screening di diagnosi precoce (da gennaio a settembre 2023, circa 900 ecg eseguiti) si concentra anche sul sostegno ai reparti ospedalieri donando attrezzature, sulla diffusione dell’attività culturale, sulla formazione Blsd del personale scolastico, docenti ed alunni; inoltre la donazione e l’istallazione di defibrillatori semiautomatici tende a rendere cardio protette le scuole ed aree densamente frequentate come ad esempio sta avvenendo con il progetto Trabia Cardioprotetta grazie al quale Piccoli Battiti in collaborazione con l’amministrazione comunale di Trabia, enti ospedalieri ed altre associazioni ha avviato degli screening di piazza incentrati su varie patologie ed iniziato l’installazione di 4 defibrillatori, con l’auspicio che tale attività possa diventare un virtuoso esempio per altri comuni.

L’associazione Piccoli Battiti di Palermo nasce per proteggere i cuori più deboli, ed è la sintesi di una storia grigia che diventa un sorriso. Tutto nasce da due semplici genitori, Rosaria e Tommaso, una storia di un piccolo cuore che vuole continuare a battere senza arrendersi. Una storia tra le tante ma che tocca il profondo del cuore, quella del piccolo Lorenzo, un bimbo che nel 2014 giorni prima del suo quarto compleanno viene colpito da una crisi cardiaca e poi un’altra e un’altra ancora. Fino al 2016 quando riesce a salvarsi da una sesta devastante crisi che stava per ucciderlo.

Oggi in occasione della giornata mondiale del cuore, Piccoli Battiti, nell’ottica del proprio progetto di prevenzione «Io vorrei un sorriso per ogni battito», organizza alle ore 15.30 presso l’Ordine dei Medici chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Palermo, con il patrocinio del Comune di Palermo, un convegno culturale in collaborazione la Uoc Cardiologia pediatrica del Civico di Palermo, creando una rete operativa destinata al sociale coinvolgendo anche, la Centrale Operativa del 118 PA/TP, La Medicina scolastica, Ordine delle professioni infermieristiche, in quanto crede fermamente nel progetto di prevenzione come mezzo di sostegno e cura. I relatori della giornata di oggi, moderati da Barbara Lipari saranno: G. Thiene Professore Emerito di Anatomia Patologica Università di Padova; prof. G. Ciaramitaro elettrofisiologo Policlinico Paolo Giaccone di Palermo; M. Traina Prof. ordinario di metodi e didattiche delle attività motorie; Calogero Comparato direttore Uoc Cardiologia Pediatrica Civico e Di Cristina- Palermo.

Il presidente Rosaria Sparacello, quando parla del lavoro svolto dall’associazione precisa che è superfluo parlare di numeri e di percentuali, in quanto ogni storia affrontata e sostenuta da Piccoli Battiti, ha dei nomi e cognomi, provando ad immaginare queste storie con gli occhi di un bambino, ha dichiarato: «Agli occhi di un bambino quando arriva un problema il mondo sembra ancor più grande e spaventoso, ma loro continuano a riempire quel mondo di colori sogni e sorrisi... ed è proprio questo ciò che dobbiamo proteggere, perché molti a volte perdono il ritmo e per continuare a vivere hanno bisogno dell'aiuto dei nostri cuori più grandi, la nostra storia... nasce da un evento brutto trasformatosi in bello, con la sofferenza di un piccolo cuore che ha dato a tanti la forza di lottare, salvando tante vite, in fondo tutto parte da un piccolo battito, ed è proprio per questo che lo facciamo, per ogni battito, per ogni singolo piccolo battito, che unisce tutti noi».