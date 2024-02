Palermo, padre Chimenti evangelizza sui social: «Ma non chiamatemi influencer»

La sua pagina Facebook ha 18.000 follower. Il profilo Tik Tok ha raggiunto 435.000 like. Il tutorial su come farsi il segno della croce, di appena 10 secondi, ha raggiunto le 754.000 visualizzazioni. Seguitissimo anche il video in cui spiega quando, da giovane agnostico, ricevette la chiamata del Signore. «Ma non chiamatemi influencer», scherza Don Dario Chimenti, 36 anni, da più di 4 anni alla guida della parrocchia di Sant’Alberto Magno, a Uditore.

Lui è tra i 60 sacerdoti e laici italiani che dall’anno scorso partecipano al progetto «La Chiesa ti ascolta», avviato dal Dicastero della Comunicazione del Vaticano. «I giovani ormai disertano le parrocchie. Dobbiamo essere noi parroci a cercarli nel loro mondo», è la sua mission. È la «Chiesa in uscita» di Papa Francesco a sottolineare l’importanza dell’uso delle tecnologie digitali per comunicare con la generazione Z.

Oggi nei suoi profili social don Dario racconta le attività svolte all’interno della parrocchia. In un primo momento tra i suoi fedeli c’era chi lo guardava con disappunto. «Ma poi - rivela - hanno capito, e adesso i miei parrocchiani sono molto coinvolti nei video. L’utilizzo dei social diventa un modo anche per spiegare il Vangelo, per divulgare il messaggio di Dio».