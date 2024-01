Venticinque chilometri in bicicletta contro la violenza sulle donne, in centinaia alla pedalata fra Palermo e Monreale

Venticinque chilometri in bicicletta dal centro di Palermo a Monreale per dire stop alla violenza sulle donne. La manifestazione è partita da Palermo, a piazza Vittorio Veneto, e ha poi raggiunto la piazza del Duomo di Monreale per poi fare ritorno in città fermandosi davanti all'Ars, al Palazzo di Giustizia e al Teatro Massimo.

Toccati alcuni luoghi simbolo per sottolineare «l'importanza della libertà, delle leggi e della giustizia» spiegano gli organizzatori: «Abbiamo voluto evidenziare il valore centrale che la libertà riveste per una società in cui ognuno possa sentirsi accettato, in cui ognuno abbia gli stessi diritti degli altri e in cui tutti possano vivere la propria vita senza l'oppressione altrui. La legge, cioè il principio con cui si enuncia o si riconosce l'ordine che si riscontra nella realtà naturale o umana, e che nello stesso tempo si pone come guida di comportamenti in armonia con tale realtà. La giustizia, cioè la volontà di riconoscere e rispettare i diritti altrui attribuendo a ciascuno ciò che gli è dovuto secondo la ragione e la legge».