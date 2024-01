Lascari, a C'è posta per te il rifiuto di Francesco: non perdona la madre che l'ha abbandonato

A C'è posta per te una storia che arriva dalla Sicilia. Francesco, 18 anni, da Lascari, è stato chiamato dalla madre, che lo aveva abbandonato qualche anno fa, per avere il suo perdono. Il ragazzo ha deciso di noin incontrarla.

Maria De Filippi racconta la storia di Caterina, una donna di 37 anni che vorrebbe ricucire i rapporti con suo figlio. Cresciuta in una casa famiglia, all'età di 18 anni incontra un ragazzo, di cui si innamora, e poco dopo rimane incinta di Francesco.

Dopo un paio d'anni, la storia con il padre del bambino finisce e sebbene lei continui a stare nella casa in cui aveva vissuto fino a quel momento, non avendo né soldi né un lavoro stabile gli assistenti sociali affidano il bambino alla nonna paterna. In quel periodo Caterina riesce a vederlo piuttosto spesso, anche perché lei è riuscita nel frattempo a riprendere in mano la sua vita. Ogni volta che incontra il figlio, quindi, gli chiede se vuole vivere col lei e lui risponde di voler stare con la nonna. Arrabbiata per questi continui rifiuti dice al figlio, esce dalla sua vita, per poi pentirsi e chiedere aiuto al programma di Canale 5.