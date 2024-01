Disagio giovanile, l'arcivescovo di Palermo: «Non hanno esempi»

«I giovani non vanno lasciati soli e hanno bisogno di esempi». L’arcivescovo Corrado Lorefice ha commentato le notizie di cronaca sulla malamovida e sull’aumento di rapine e scippi nel corso di un incontro con i giornalisti. «È il momento in cui tutte le istituzioni, soprattutto chi ha un compito formativo, devono mettere insieme le forze perché se i giovani adesso deviano dalla retta via, penso che sia anche il fallimento educativo di questa generazione di adulti - ha detto - . Abbiamo paura, abbiamo perso la visione antropologica dell’uomo. Ai nostri giovani e alla città dobbiamo dare contezza che esiste un’anima, uno spirito. E meno le istituzioni si mettono al loro servizio, più chiaramente non possiamo che aspettarci fenomeni criminali e delinquenziali».

