Piece teatrali, testi, laboratori: gli studenti di Palermo ricordano le vittime della Shoah in prefettura

Piece teatrali, testi, laboratori. Le scuole di Palermo, come ogni anno, in vista della giornata in memoria della Shoah portano a Villa Whitaker, sede della prefettura, i loro lavori. Cinque le scuole coinvolte: l’istituto comprensivo statale Rosario Livatino di Ficarazzi e la direzione didattica 1° circolo Villabate, in rappresentanza delle scuole della provincia; il liceo scientifico Benedetto Croce, il liceo classico Umberto e l’educandato Maria Adelaide per la città Palermo.

I ragazzi, si sono esibiti alla presenza delle più alte cariche cittadine tra cui il prefetto Massimo Mariani, il questore Vito Calvino e l’assessore comunale alla Cultura Giampiero Cannella. Una giornata quanto mai attuale, che affronta un sentimento di antisemitismo rimasto sopito: «Per noi quest’anno è particolarmente doloroso - ha sottolineato la professoressa Luciana Pepi, presidente dell’Istituto Siciliano di Studi Ebraici - perché non si può prescindere dagli eventi del 7 ottobre che hanno cambiato il mondo: la critica al governo israeliano non può diventare critica e odio verso tutti gli ebrei del mondo. Questo è specchio di un antisemitismo sopito che purtroppo non è mai terminato».