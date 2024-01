Nonna da record a Capaci: grande festa per i cento anni di Paola Giambona

Un grande traguardo per nonna Paola a Capaci, che ha spento cento candeline sulla torta. Per la neo centenaria una grande festa con la presenza del sindaco Pietro Puccio, che è andato a farle visita per congratularsi per il traguardo da record. Sui social il primo cittadino ha condiviso un post con le foto scattate durante i festeggiamenti: per nonna Paola una grande torta, fiori, palloncini e tante fotografie in cui appare felice e sorridente insieme al marito, che di anni ne ha novantanove.

«Oggi ha compiuto cento anni la signora Paola Giambona - scrive Puccio - lucidissima, bella e splendente!!! Abbiamo provato una grande emozione nel festeggiare questo bellissimo traguardo insieme a lei, circondata anche dai suoi familiari. Accanto a lei vi era anche il premuroso marito Filippo Costa, che festeggeremo invece l’anno prossimo, al raggiungimento dei suoi cento anni. Tantissimi auguri».

Un post che ha fatto il pieno di like e di commenti: in tantissimi si congratulano con la signora, punto di riferimento nella cittadina e memoria storica: «Grande donna - scrive Anna - sempre pronta a dare un consiglio, sempre disponibile, persona saggia e meravigliosamente lucida! Tantissimi auguri». La neo centenaria ha ringraziato tutti con grandi sorrisi e abbracci.