Bagheria, moda e spettacolo, Sicily Wedding in love l’evento per le giovani coppie a Villa Palagonia

Stand espositivi ma anche eleganti sfilate, eventi di puro spettacolo e un confronto con i professionisti del settore. Nella prestigiosa Villa Palagonia a Bagheria, domenica 28 gennaio, a partire dalle 15, si terrà Sicily Wedding in love, un evento esclusivo per tutte le coppie di sposi, organizzato da Rosanna Valenti (nella foto), wedding planner, event creator and event coordinator. Nell’elegante edificio settecentesco, per la prima volta, si potrà assistere ad uno spettacolo che unirà eleganza, cura del dettaglio, qualità e professionalità degli addetti del settore.



Saranno presentate in anteprima le nuove collezioni sartoriali e gli ultimi trend di tendenza delle migliori aziende presenti sul territorio siciliano. Tra gli stand sarà possibile ammirare gli abiti da sposa e sposo più belli, ma anche abiti da cerimonia per gli invitati, addobbi floreali, location per il ricevimento, fotografia e video, tutti i servizi per gli sposi.