Palermo, via alle iscrizioni negli asili nido: una settimana per fare conoscere i servizi

Durante gli Open day verranno illustrati i progetti educativi anche con l’ausilio di materiale fotografico e video proiezioni, e saranno realizzati laboratori esperienziali coinvolgendo i piccoli ospiti. Agli asili nido potranno essere iscritti i bambini e le bambine fino a 36 mesi non compiuti alla data del 1 settembre 2024, e che potranno presentare istanza anche i genitori dei nascituri, purché la data presunta del parto avvenga entro e non oltre il 31 luglio 2024.

In vista della campagna per le iscrizioni all’anno educativo 2024/2025, che si terrà dal 29 gennaio all’11 marzo, i servizi educativi rivolti ai piccoli da zero a 3 anni del Comune di Palermo si presentano alla cittadinanza con un’intera settimana di Open day. Da domani a sabato tutti i servizi educativi a gestione diretta e indiretta (asili nido, centro per bambini e famiglie, spazi gioco) apriranno le porte alle famiglie per far conoscere gli ambienti, l’organizzazione e le opportunità educative offerte ai bambini e alle bambine della fascia d’età che va da 0 a 3 anni.

Gli spazi gioco sono rivolti invece ai bambini e alle bambine in età compresa fra i 18 e i 36 mesi e sono attivi prevalentemente in orario pomeridiano, per 4 o 5 ore al giorno. I genitori potranno presentare una sola domanda d’iscrizione, o al nido o allo spazio gioco, e la struttura scelta dovrà ricadere nella circoscrizione in cui: risiede il nucleo familiare (entrambi i genitori, un genitore, un tutore o affidatario); almeno un genitore vi presti attività lavorativa; risiedono i nonni.

Il centro per bambini e famiglie è un servizio educativo rivolto ai bambini e alle bambine in età compresa tra i 3 e i 36 mesi. È uno spazio d’incontro e socializzazione che offre alla famiglia la possibilità di stare con il proprio bambino in un ambiente di apprendimento dedicato al gioco e alla relazione; pertanto la presenza di un genitore o di un adulto accompagnatore è indispensabile per la frequenza. Potranno presentare domanda d’iscrizione i genitori che risiedono o lavorano nel Comune, a prescindere dall’iscrizione al nido.