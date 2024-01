Palermo: addio a Mario Lucania, gestì la storica panelleria della piazza di Mondello

Si è spento dopo una lunga malattia Mario Lucania, storico titolare di una friggitoria a Mondello. Nella borgata marinara in tantissimi lo avevano conosciuto dietro al bancone della sua attività, ritenuta una vera e propria istituzione per cinquantadue anni. Quando la friggitoria aprì in piazza, Lucania era un dipendente. Lui e una delle figlie del titolare si innamorarono, si sposarono e quando il suocero morì, portarono avanti l'attività.

La panelleria è rimasta aperta fino al 2007. Tantissimi i messaggi sui social per Lucania, che in tanti collegano a ricordi belli e spensierati. «Mario grande e bella persona, Mondello ti adorava e ti ricorderà sempre. Sarai sempre tra i ricordi più belli della mia infanzia e della mia vita. Un abbraccio alla famiglia Lucania». «Mario, i tuoi panini restano indimenticabili. mancherai a tutti».

«Ricordo quelle giornate bellissime a pochi metri dal mare, con un bel panino e una birra. Il tuo sorriso segnava la mia giornata, la tua disponibilità, la battuta sempre pronta. Addio Mario». I funerali si svolgeranno domani 18 gennaio alle ore 9 presso la chiesa di Mondello.