Marianna Bonanno, una palermitana su Rai Due: il debutto come inviata a Top

Una vita passata con il microfono in mano, fin da quando era bambina. Foto di lei a 4 anni che già giocava a cantare e fare la presentatrice. E' passato tanto tempo, in fondo nemmeno troppo, e Marianna Bonanno, 25 anni, una palermitana che ora vive a Roma, è arrivata in Rai.

Non il traguardo finale, ma solo un obiettivo raggiunto, perchè il bello deve ancora venire. Marianna ha debuttato oggi come inviata in una trasmissione di Rai Due, Top - Tutto quanto fa tendenza, condotta da Greta Mauro, in onda il sabato, programma che fa parte dell'intrattenimento day time, con a capo Angelo Mellone.

Marianna sarà per tutta la stagione una delle inviate del programma, e si occuperà di mostre in Italia, raccontando l'emozione dell'arte contemporanea. La prima tappa a Roma, per un evento al chiostro del Bramante, dal titolo Emotion.

«Proprio come quelle che provo io ora - dice Marianna -. I momenti belli bisogna anche saperli vivere, respirarli fino in fondo. Questo per me non è un traguardo ma è solo l'inizio, ma senza dubbio è una grande soddisfazione. Ho sempre dedicato anima e corpo al mio sogno, fin da quando ero bambina: disciplina e dedizione, impegno e ambizione. Per me sono dei mantra, la disciplina l'ho imparata dalla danza, che ho fatto per tanti anni, poi ho iniziato questo percorso a 15 anni, con le prime presentazioni, i primi lanci in tv e in radio, e poi anche sul palco di tanti eventi e tante serate, molte in compagnia di Christian Carapezza, a cui devo tanto, e per me la gratitudine è un valore fondamentale».

Marianna ha fatto parte per due anni della squadra di Tgs Studio Stadio e Tgs Studio Sport, dunque ha anche una formazione sportiva, e non solo:si è laureata due anni fa in scienze del turismo e ora sta studiando, a Palermo, comunicazione e pubblicità. «Sono cresciuta a studi e arte, per me un connubio fondamentale - dice Marianna -. Anche questo mi ha insegnato l'impegno e la disciplina per non mollare mai»