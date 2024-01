Festa a Giardinello per i 104 anni di nonna Flavia

Compleanno speciale a Giardinello per la signora Flavia Geloso, che ha tagliato il traguardo dei 104 anni ed è la più longeva del paese. Nel giorno dell’Epifania a fare festa per la nonnina, classe 1919, c’erano familiari e conoscenti. Anche quest’anno non sono mancati gli auguri del sindaco, Antonino De Luca, e dell’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore Salvatore Geloso, e dei consiglieri Maria Giulia Gaglio, Mariella Cucchiara e Salvatore Barone.