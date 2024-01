Palermo, murales e fiabe per i bimbi dell'ospedale Di Cristina: «L'elefante blu» sulle pareti del reparto di Malattie metaboliche

Sono stati inaugurati all’ospedale Di Cristina di Palermo i murales realizzati con immagini ricavate dal libro «L'elefante blu», una favola creata per le malattie metaboliche rare da Emanuela Nava e Giulia Orecchia. Con la collaborazione di Carthusia e Aismme è stato dato colore e calore agli spazi dei bimbi che hanno passato il Natale in ospedale. «È una giornata in cui il reparto si apre alle famiglie e alle associazioni – ha affermato il professore in Pediatria Giovanni Corsello - Perché anche i bambini con patologie complesse devono vivere in un ambiente sereno in cui ritrovare non solo le risposte ai bisogni di salute, ma anche una situazione compatibile con una vita più gioiosa».

«Abbellire l’ospedale è qualcosa che porta gioia ed è per noi molto importante perché vogliamo che entrati in ospedale i bambini abbiano la sensazione di benessere e familiarità, che sia più vicina possibile a quella del proprio ambiente naturale – ha riferito Desiree Farinella, direttore medico del Di Cristina-. Questo è stato un anno particolare, in cui abbiamo avuto un calendario di eventi natalizi fittissimo all’interno del Di Cristina, per cui colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro i quali hanno reso queste festività speciali per i bambini dell’ospedale ed in particolare l’associazione Iris che da anni è vicina all’Ospedale dei Bambini».

«Noi siamo contenti di ospitare questi murales nei nostri spazi proprio perché ci aiuteranno a farci sentire a casa nostra – ha dichiarato Cinzia Calderone, responsabile dell’associazione Iris – Per questo motivo ringrazio la casa editrice Carthusia che ci ha concesso di ravvivare gli ambienti ospedalieri con le immagini del libro e ringrazio anche Aismme, che come sempre ci sostiene nelle nostre iniziative, per averci aiutato a completare questo progetto. Il prossimo obiettivo sarà quello di sostenere il reparto di Malattie metaboliche rare affinché possa avere di nuovo le stesse condizioni di quello che avevamo in precedenza».

Interviste video a Cinzia Calderone, responsabile dell’associazione Iris

Dolores Bevilacqua, senatrice del M5S