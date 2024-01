La palermitana Marika Faraci ad Avanti un altro: «Che difficile spiegare che un post sui social è lavoro!»

Una scarica di adrenalina in tv: la porta la palermitana Marika Faraci (di Villaciambra, Monreale), stasera ad Avanti un altro, su Canale 5. Sbaglia due risposte su due di musica e lascia subito il programma, ma prima fa in tempo a raccontare ciò che aveva già condiviso sui social in un video divenuto virale: la difficoltà per gli insegnanti di sostegno a inizio carriera a trovare un incarico in Sicilia.

Parla a raffica Marika, dopo avere fatto da crocerossina a un Larenti lievemente infortunato per un'azzardata discesa da scuola d'infanzia: «Ho ventotto anni, non sono sposata e non ho figli. Di professione... work in progress. Sono laureata in marketing e comunicazione, mi occupo di organizzazione eventi e campagne pubblicitarie social, ma adesso ho preso la specializzazione da insegnante di sostegno nelle scuole superiori. E sono contenta, perché la mia famiglia adesso può finalmente dire che lavoro faccio. Prima non era semplice spiegare che mettere un post sui social è un lavoro. Solo che per lavorare occorrono così tanti punti che non basta una vita per raccoglierli».

Un fiume in piena. Luca Laurenti e Paolo Bonolis provano ad arginarla, Laurenti ci ride anche su, «Ho capito perché è single», e lei sicura risponde: «Non sono sposata, ma mi vogliono». Scherza con Bonolis, dandogli del tu e chiamandolo per nome, mentre il conduttore mantiene le distanze: «Signorina Marika». Si scherza, quando arriva il momento del quiz. La ragazza monrealese ammette di non conoscere bene il gioco. E si vede: inciampa sulle prime due domande e va via, ma con entusiasmo e gioia, dimostrando che si può vincere anche perdendo, perché «l'importante - dice lei - è mettersi in gioco».