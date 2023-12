Masterchef 13, il siciliano Antonio Mazzola grande protagonista: doppia vittoria per lui

Il castelbuonese Antonio Mazzola grande protagonista delle due puntate di Masterchef 13, andate in onda ieri. Il siciliano infatti si è prima aggiudicato l'invention test, dopo ha vinto la puntata in esterna che si è tenuta a Messina, di fronte al Duomo.

Durante la terza parte della puntata, nella città dello Stretto, sono stati proposti due menu, uno a base di carne e uno a base di pesce. A ospitare le due brigate e le rispettive dispense e cucine in una piazza Duomo completamente blindata.

Mazzola ha scelto il menu di mare per la sua brigata rossa, potendo scegliere anche i compagni di squadra. Un menu con protagonisti i pidoni, accompagnati da una maionese di agrumi e menta, mezze maniche con le sarde e braciole di pesce spada con contorno di verdure. Il menu di carne, proposto dalla brigata blu, capitanata dal Lorenzo Silvidio, ha presentato, invece, pidoni con prosciutto cotto, salsa di pomodoro e cacio cavallo, pasta 'ncaciata e braciole di carne. Una doppia vittoria dunque per Mazzola, che in questo modo si proietta come uno dei favoriti di questa edizione.