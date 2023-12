Palermo, festa a Tommaso Natale per i cento anni di nonna Giuseppina

Prima la messa, poi una festa per il grande traguardo raggiunto: i cento anni. La parrocchia San Giovanni Battista di Tommaso Natale ha fatto così gli auguri a Giuseppina Riccobono, un vero e proprio punto di riferimento per tutto il quartiere, in cui rappresenta una vera e propria «memoria storica», quasi una «istituzione», come la definisce chi la conosce.

In tanti si sono recati in chiesa per festeggiare insieme a lei: le è stata donata una targa per ricordare questo giorno speciale, tra sorrisi e grandi applausi. «La Signora Giuseppina - dicono dalla parrocchia - ha due figli e cinque nipoti e per anni ha fatto parte del nostro gruppo di solidarietà. Una presenza attiva nonostante la veneranda età. Ancora tantissimi auguri!».

Viene descritta come una donna allegra, che conserva ancora la sua lucidità e sempre pronta a dare un suo saggio consiglio. In pasato è stata impegnata in attività di volontariato, pronta a dare una mano al prossimo e a chi è più in difficoltà. Ha ricevuto la targa tra gli abbracci dei presenti e degli affetti più cari. Emozionata, ha ricambiato con baci e sorrisi.