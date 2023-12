Dallo spettacolo in teatro ai doni negli ospedali: le iniziative della polizia di Palermo per i bambini

La polizia ha organizzato una iniziativa di solidarietà dedicata ai bambini ospiti di alcune case famiglia della provincia di Palermo. Hanno partecipato all’evento anche alcuni alunni di scuola primaria dei quartieri disagiati della periferia di Palermo.

Come per gli anni precedenti, si sono resi promotori ed organizzatori della manifestazione, chiamata «Conoscersi con un Sorriso e giunta alla sua dodicesima edizione gli operatori di polizia dell’XI reparto mobile, che hanno provveduto al finanziamento dell’evento con una raccolta volontaria. Quest'anno l'evento benefico, dal titolo «Twinkling Christmas», si è tenuto presso il teatro Al Massimo di Palermo e ha visto la partecipazione di artisti che si sono esibiti in spettacoli di intrattenimento per bambini, giocoleria e personaggi Disney.

All’esterno del teatro, nella centralissima piazza Verdi, sono stati allestiti i gazebo espositivi «Polizia di Stato», alcuni dei quali hanno accolto le centinaia di piccoli ospiti per la consumazione di una merendina. Altri invece, sono stati addobbati con la collocazione di arredi e suppellettili riferiti alla «Casa di Babbo Natale», dove i bambini, felici, al termine dello spettacolo, hanno ritirato doni e gadget.

Testimonial d’eccezione presenti all’evento, i campioni del mondo, ognuno nelle rispettive discipline, Ciccio Graziani e Andrea Lucchetta, ed Andrea Copparoni, il primo portiere italiano ad avere parato un rigore a Maradona.

I poliziotti hanno inoltre consegnato doni e gadget istituzionali ai bambini ricoverati presso i reparti pediatrici degli ospedali di Palermo. Una giornata a forte impatto emotivo è stata quella vissuta da personale appartenente alla sezione polizia stradale di Palermo, che si è recato presso il reparto pediatrico dell’Ospedale dei Bambini, portando tanti doni per i piccoli pazienti.

Un Babbo Natale, scortato dai poliziotti intervenuti, giunto su slitta trainata dalle moto della polizia di Stato, ha consegnato regali ai bambini. A rendere la giornata ancora più piacevole uno spettacolo, che ha intrattenuto i presenti con giochi di magia. L’incontro è durato per buona parte della mattinata, durante la quale i piccoli degenti hanno avuto modo di conoscere i loro nuovi amici in divisa.

Anche il personale della polizia ferroviaria di Palermo nei giorni scorsi si è regalato una giornata speciale da passare con i bambini, una mattinata ricca di emozioni per gli agenti e per due classi primarie di Palermo, che hanno raggiunto la stazione a bordo di un pullman della polizia, per poi visitarne gli ambienti, un treno messo a disposizione da Rfi e Trenitalia, nonché i mezzi e gli uffici della Polfer. Il clou è stato l’arrivo, a bordo del veicolo elettrico della Polfer, di Babbo Natale che ha aiutato i bambini ad addobbare, con decorazioni da loro realizzate in classe, il «Tree… to be cool», l’albero della legalità e della sicurezza ferroviaria che si trova all’interno della stazione centrale.

Babbo Natale ha anche raccolto i doni lasciati dai giovani studenti per coetanei meno fortunati, che saranno successivamente consegnati dagli agenti della Polfer ad associazioni di famiglie bisognose della città. La solidarietà dei bambini è stata ricompensata con alcuni gadget del Progetto «Train… to be cool». L’albero rimarrà in stazione per tutte le festività natalizie e sarà un prezioso veicolo di diffusione del tema della sicurezza in ambito ferroviario tra i tanti viaggiatori che si fermeranno ad ammirarne gli addobbi.

La polizia ferroviaria ha, inoltre, abbracciato un’altra iniziativa distribuendo doni e generi alimentari a bambini e famiglie del quartiere Ballarò di Palermo. Gli agenti hanno aderito all’evento «La solidarietà dei ferrovieri» organizzato dal Dopolavoro ferroviario in collaborazione con l’Associazione Pellegrino della Terra, consistente in un pranzo offerto ad una decina di famiglie del quartiere del centro storico.

I bambini, di età fino agli 8 anni, attraverso i giochi ed i disegni proposti dagli agenti della Polfer, hanno affrontato i temi della legalità, ricevendo, oltre ai doni del «Babbo Natale ferroviere», anche quelli che i bambini del plesso Collodi della direzione didattica Alcide De Gasperi di Palermo avevano consegnato ai poliziotti della Polfer nell’ambito dell’iniziativa «Tree… to be cool» dell’11 dicembre scorso. La Polfer, polizia di prossimità per vocazione, ha avuto un pensiero concreto anche per le famiglie dei bambini, distribuendo generi alimentari acquistati, come da tradizione che si rinnova ogni anno, grazie a donazioni degli stessi agenti.

Un modo per esprimere al meglio il motto della polizia, «Esserci sempre», anche e soprattutto a Natale, scaldando i cuori dei più bisognosi.