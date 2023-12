L’imam della moschea di Palermo visiterà il presepe di Sant'Espedito nel giorno di Natale

Nel giorno di Natale l'imam della moschea di Palermo ha accolto l'invito a visitare un presepe, quello della chiesa di Sant'Espedito, in via Garzilli.

La visita è in programma domani (25 dicembre) alle 11, nella arrocchia di Sant’Espedito, in Via Nicolò Garzilli, 28/L, durante la celebrazione della Santa Messa del Natale di Gesù. Il parroco, don Pietro Magro, direttore dell’Ufficio diocesano per il dialogo interreligioso, accoglierà lo sceicco Bedri El Madani, imam della comunità islamica della moschea del Gran Cancelliere, insieme a Semi Abdelali, presidente della Associazione islamica Al Nur, con Nadine Abdia, della Consulta delle culture, e con altri fedeli della comunità islamica. Insieme visiteranno il presepe della chiesa «per condividere - si legge in un comunicato - un momento di fraterna e gioiosa vicinanza, a testimonianza di un condiviso impegno nell’esperienza amichevole del vivo dialogo interreligioso, che ci vede concordi nella difesa dei valori universali della pace, della giustizia e dei diritti umani. Al termine eleveremo insieme una preghiera per implorare il dono della pace, nella speranza che torni presto a risplendere la luce della giustizia nel mondo».