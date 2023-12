Masterchef, il siciliano Antonino Mazzola tra i migliori ma Barbieri gli lancia una frecciata

Terza e quarta puntata ieri della tredicesima edizione di Masterchef Italia, in onda su Sky, con un siciliano tra i protagonisti assoluti. Antonino Mazzola, 28 anni, immigrato in Germania ma originario di Castelbuono, è entrato tra i migliori della mistery box, dimostrando una certa abilità.

Il geometra con il suo piatto di nome Casa, ispirato alla terra in cui è nato (cosa che aveva già fatto durante le selezioni) è arrivato tra i primi sei ma non è stato il migliore in assoluto, quindi niente immunità per lui. Per lui nella prossima puntata, quindi, ci sarà l'invention test.

«Se vincessi Masterchef tornerei a casa con mia moglie e mia figlia, parto con il pigiama la notte stessa. Vorrei che i giudici capissero che a me cucinare piace veramente molto e non mi stanca mai», aveva detto Antonino durante le selezioni, dove era passato subito alla Masterclass e si era presentato con la moglie. La coppia vive a Monaco di Baviera. Antonio è arrivato a Masterchef con la moglie e con... la figlioletta nella pancia della mamma. «Fra due mesi la consegna», scherza Antonio. «Sì, arriva il pacco», gli tiene bordone la moglie.

I giudici, dopo aver fatto gli auguri alla coppia, hanno chiesto ad Antonio qualcosa in più della sua esperienza in Germania. «Ho lasciato la Sicilia per lavoro e dopo tre anni mi ha seguito anche mia moglie». E a specifica domanda, se ad Antonio piace stare in Germania, lui risponde: Non tanto, mi manca la famiglia, mi manca il mare. Spero che Masterchef mi dia la possibilità di tornare a casa». Barbieri, durante la Mistery Box di ieri, gli ha provocatoriamente detto: «Ti senti il più forte qui dentro?», e Antonino ha risposto: «Mi sento come gli altri». «Non è abbastanza», ha replicato secco lo chef.