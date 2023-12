Palermo, Poste Italiane e associazione Civilia portano doni ai bambini delle case famiglia

Il giorno di Natale è una festa per tutti e deve esserlo sopratutto per i bambini. Tutti i bambini. Per questo i dipendenti dell'ufficio di Poste italiane nel quartiere Sperone hanno deciso di donare un sorriso ai piccoli ospiti delle case famiglie della cooperativa 3P. Ad accompagnare i dipendenti dell'ufficio postale sono stati i volontari dell'associazione Civilia, presieduta da Francesco Ippolito. A fare da gancio tra l'associazione, le Poste e la casa famiglia è stato il consigliere della terza circoscrizione Ivan Amorello.

«Tutti devono avere la gioia di spacchettare un regalo, sopratutto questi bambini che non hanno una vita facile - dice Fabio Di Franco dell'associazione Civilia -. È stata un’emozione grande per tutti, per i bambini felici che non facevano che ringraziarci ma anche per noi che li abbiamo visti sorridere e dimenticare per alcuni momenti i problemi delle loro famiglie».

I dipendenti e i volontari sono arrivati carichi di regali e i bambini hanno sgranato gli occhi per la contentezza. Per loro era come vedere Babbo Natale, solo che a prendere i regali dal grande sacco non era l’uomo panciuto dalla barba bianca e dal naso rosso ma uomini e donne simpatici e sopratutto tanto generosi.