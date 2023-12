Palermo, torna la fiera di Natale di Confartigianato: «Puntiamo alla rinascita della zona di piazzale Ungheria»

Un’edizione decennale ancora più ricca rispetto delle precedenti, che si snoda tra via Magliocco, piazzetta Flaccovio e piazzetta Mariano Stabile: a Palermo torna la fiera di Natale di Confartigianato. Fruibile fino al 7 gennaio, quest’anno l’associazione degli artigiani ha voluto arricchire ancora di più l’offerta, pensando anche e soprattutto ai bambini, e ha voluto lanciare un segnale verso la città aiutando il Comune e il comitato dei residenti e degli imprenditori di piazzale Ungheria a riqualificare i portici.

Così, spazio ai laboratori per i bambini e alla casa di Babbo Natale, ma soprattutto al gigantesco presepe in cartapesta (8 metri larghezza per 7 di profondità ) interamente realizzato da da Mario Giuca, sotto la direzione artistica di Costantino Sparacio e con gli impianti tecnologici a cura di Claudio Terruso. «Abbiamo offerto alla città ciò che rispecchiava i nostri sentimenti - ha detto Maria Grazia Bonsignore, presidente di Confartigianato Palermo - la sinergia tra i commercianti del luogo e il nostro mercato è una collaborazione dedita all’aumento dell’offerta e della qualità degli spazi e questo evento rappresenta una rinascita molto importante per la zona».

Confartigianato dunque mantiene la parola data all’amministrazione comunale e si presta a rampa di rilancio per il quartiere e quegli imprenditori che da tempo speravano in azioni concrete per la piazza e i suoi portici: «Sicuramente stiamo aumentando la qualità degli spazi - commenta Giovanni Montesanto, presidente del comitato dei residenti e commercianti di piazzale Ungheria - stiamo ottenendo risultati considerevoli dopo un anno e mezzo e ringraziamo il Comune e tutti i soggetti che stanno lavorando con noi, aiutandoci a far riscoprire ai palermitani dei luoghi che avevano abbandonato perché non più salubri».

Nel video Maria Grazia Bonsignore, presidente di Confartigianato Palermo; Costantino Sparacio direttore artistico; Giovanni Montesanto, presidente del comitato dei residenti e commercianti di piazzale Ungheria