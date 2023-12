Disagi mentali, l'associazione Itaca a Palermo: «Così aiutiamo le famiglie e riportiamo i malati a una vita dignitosa»

Il progetto Itaca torna nelle piazze e a Palermo il banchetto viene accolto e sostenuto anche da Coldiretti e all’interno del suo mercato del contadino in piazza Unità d’Italia. Si occupa di informazione, riabilitazione e supporto per chi soffre di disagi mentali e le loro famiglie. La Coldiretti supporta l’associazione dal 2019, attraverso l’ospitalità di un banchetto all’interno del mercato di Villa Sperlinga, come avvenuto oggi (16 dicembre). In occasione delle festività natalizie ha aperto nuovamente le porte per contribuire a dare supporto alle persone con fragilità.

«Siamo presenti ogni anno in piazza per dare il nostro riso solidale in cambio di una donazione - spiega Federica Terranova, una delle operatrici di Itaca odv Palermo - grazie anche alla Coldiretti che ci è vicina e ci ospita all’interno del loro spazio». Il servizio offerto dall’associazione Itaca è completamente gratuito e serve per fornire anche informazioni, per questo il sostengo all’associazione è ancor più importante: «Vi porto la testimonianza del lavoro che svogliamo - prosegue Terranova - e di una ragazza che ci frequenta ormai da quattro anni: lei stava chiusa in casa, sempre a letto. Poi ci ha conosciuto, abbiamo lavorato insieme e oggi lavora da remoto con una azienda e si è creata un gruppo di amici riprendendo in mano la sua vita».

L’associazione porta avanti i progetti cosi chiamati Faf (famiglia a famiglia) e opera anche con gli alunni delle scuole palermitane: «L’informazione è fondamentale - continua Terranova - proprio per dire che non si è da soli. Puntiamo sull’autostima, l’autonomia e la riconquista di se stessi. Con la malattia si può convivere e la nostra lotta e prima di tutto contro lo stigma».

nel video l'intervista a Federica Terranova, operatrice associazione Itaca odv Palermo