Masterchef, Antonio Mazzola emigrato in Germania entra in Masterclass: «Vincere, per tornare in Sicilia»

«Se vincessi Masterchef tornerei a casa con mia moglie e mia figlia, parto con il pigiama la notte stessa. Vorrei che i giudici capissero che a me cucinare piace veramente molto e non mi stanca mai». Si presenta così il siciliano Antonio Mazzola, il primo dei trenta concorrenti della 13esima edizione di Masterchef Italia.

Il concorrente, di professione geometra, è nato a Castelbuono, in provincia di Palermo, ha sposato una giovane di Collesano e con lei vive a Monaco di Baviera dove si è trasferito per lavoro. Antonio è arrivato a Masterchef con moglie e figlia che tra due mesi verrà alla luce.

I giudici dopo aver fatto gli auguri alla coppia chiedono ad Antonio qualcosa in più della sua esperienza in Germania. «Ho lasciato la Sicilia per lavoro e dopo tre anni mi ha seguito anche mia moglie». E a specifica domanda se ad Antonio piace stare in Germania, lui ha risposto: «Non tanto, mi manca il mare e la famiglia. Spero che Masterchef mi dia la possibilità di tornare a casa».

I giudici poi iniziano a porre domande tecniche, il concorrente spiega di aver cotto il filetto a 53°C al cuore e Cannavacciuolo lo invita a correggere l'errore perchè la pietanza non risulterebbe cotta bene. Da dove viene la passione per la cucina? Antonio sorride e afferma: «Per sopravvivenza! Mia moglie non cucina e ci penso io. Mio padre sa cucinare, mio zio è uno chef, ma io voglio camminare con le mie gambe. Ho fatto tutto da solo e voglio vedere fino a quanto posso spingermi».

Arriva il momento di presentare il piatto che si chiama Passeggiata in terra sicula: filetto di maiale con salsa d'arancia e un carpaccio di finocchio e basilico. Il concorrente aggiunge al piatto, mandorle tostate, sale Maldon e un pochettino di «polvere di caffè che, secondo me, non dà fastidio».

Arriva il momento della verità. Il primo ad esprimersi è Bruno Barbieri: «L'impiattamento mi piace, hai messo le fette di carne sovrapposte nella maniera esatta. Ma come l'hai cucinato?». «Ho fatto una Maillard in padellae dopo l'ho finito con la sonda nel forno - aggiunge Antonio -». All’assaggio lo chef romagnolo ha messo in difficoltà Antonio chiedendogli cosa fosse la grouse. Il giovane aspirante cuoco non ha saputo rispondere. Barbieri gli ha fornito la risposta: «È una pernice» e a quel punto Antonio ha aggiunto: «Ieri sera fino a tardi ho provato a fare il piccione al guanto». Frase che ha conquistato Barbieri.

Più severo Antonio Cannavacciuolo che ha puntato il dito sulla cottura che «è un po' indietro". Di diversa opinione Giorgio Locatelli: «La carne per me è cotta perfettamente».

Arriva il momento del giudizio. «È un piatto pensato e ragionato, un piatto di uno che studia e di una persona che ha una marcia in più», il commento di Barbieri. Per me è sì». Stesso giudizio per Locatelli che aggiunge: «Sei una persona decisa e motivata, ho visto un bel lavoro. Poi ho un debole per queste storie, sono molto sensibile alle storie di emigrazione, non posso fermare questo fiume in piena».

Suspence per il giudizio di Cannavacciuolo: «Mi mette curiosità di dove può arrivare. Secondo me Antonio può fare una grande strada, per me è sì». Grande felicità per Antonio che prosegue la sua avventura, con l'obiettivo di coronare il sogno, vincere e tornare in Sicilia. La moglie Mariagiovanna, incinta di sette mesi, ha poi scritto sui social: «Anita, aspetta ancora un po’ che papà Antonio è appena entrato nella Masterclass di MasterChef».