Centro Studi Federico II, onorificenza dal Canada per Di Franco

Onorificenza dal Canada per il presidente del Centro Studi Federico II, Giuseppe Di Franco, rilasciata da The Italian Canadian Youth Formation Centre, presieduto dal Enrico W. Del Castello, fondatore e presidente emerito, (già senior media relations presso il dipartimento di Stato del Canada e delegato canadese all’assemblea generale delle Nazioni Unite a New York). Di Franco è stato insignito del riconoscimento «per il suo impegno professionale di alto profilo nel promuovere l’arte e la cultura italiana nel mondo».

Di Franco, inoltre, è stato da pochi giorni riconfermato dal consiglio direttivo, presidente del Centro Studi Federico II per l’anno 2024 e ha nominato i componenti del nuovo comitato tecnico scientifico composto dal presidente Goffredo Palmerini, giornalista, saggista e scrittore e dai componenti Hafez Haider, poeta e scrittore già candidato al Premio Nobel per la Pace e la Letteratura; Stefano Vaccara, presidente de La Voce di New York e docente di Giornalismo al Lehman College; Ilaria Costa, dirigente dell’Italian American Committee and Columbus Citizens Foundation; Fabiana Bruni, giornalista Rai e scrittrice; Salvatore Caputo, direttore de L’Operà di Bordeaux; Maria Luisa Macellaro La Franca, compositrice e direttrice d’orchestra; Diego Cannizzaro, docente, organista e compositore; Flora Mondello, architetto e imprenditrice; Ketty Millecro, giornalista.

Il centro studi Federico II quest’anno, a seguito dell’invito ufficiale ricevuto dall’Onu di New York dove, nel marzo scorso, ha presentato il progetto «For Culture Worldwide» ed è stato ricevuto dall’ambasciatore Maurizio Massari rappresentante permanente all’Onu dell’Italia, è diventato partner delle Nazioni Unite.