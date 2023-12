Valledolmo festeggia i 102 anni di Filippina

Nelle sue mani la preziosa arte del ricamo e del cucito. Nella sua mente, ancora perfettamente lucida, la ferrea memoria capace di allietare con i suoi appassionanti racconti il tempo libero dei suoi cinque nipoti e dieci pronipoti. Valledolmo, piccolo centro dell’entroterra palermitano, festeggia i 102 anni di Filippina Borzilliere e per lei la sua famiglia gli ha riservato un pomeriggio conviviale come si conviene (nella foto la ultracentenaria insieme ai suoi parenti).

Rimasta orfana a soli tre anni e mezzo, venne cresciuta dagli zii che l’accudirono e l’amarono come una figlia. Dopo la fine della seconda guerra mondiale si sposò con Rosario La Monica. Dall’unione coniugale nacquero quattro figli: Rosario, Salvatore, Pietro Calogero e Concetta. Auguri e felicitazioni sono pervenuti da parenti e amici. Anche il sindaco Angelo Conti ha inviato un affettuoso messaggio di auguri per il ragguardevole traguardo raggiunto, accompagnato da un omaggio floreale. Nonna Filippina gode di ottima salute e non rinuncia mai alla sua appassionante partita quotidiana a carte con i parenti.