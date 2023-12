La parrocchia San Vincenzo di Palermo lancia una raccolta fondi per i doni ai bambini

Natale è la festa più bella dell'anno ma deve esserlo per tutti. È per questo che padre Calogero Di Fiore e i volontari della sua parrocchia San Vincenzo de Paoli, hanno avviato una raccolta fondi per fare avere a ciascun bambino del quartiere un dono sotto l'albero. Fino al 17 dicembre sarà in atto la Sfida di Natale 3. È così che il parroco la chiama perché è un'iniziativa che viene organizzata in chiesa per il terzo anno consecutivo.

«Questo Natale i bambini sono 52 – dice padre Calogero Di Fiore - e ognuno di loro merita di vivere un momento magico. Già da qualche giorno i nostri piccoli hanno iniziato a chiedere alle volontarie se anche quest’anno Babbo Natale sarebbe venuto a portar loro un regalo. Vi chiediamo una mano allora a renderli felici».

Chi volesse partecipare alla raccolta fondi può effettuare un bonifico intestato a parrocchia San Vincenzo De Paoli – Iban: IT98V0200804611000102634765 causale: Sfida di Natale 3. È possibile pure recarsi presso il negozio Giocheria, di via Alcide de Gasperi 91 o via Catania 32.

«Quest’anno Giocheria – continua padre Di fiore - ha deciso di dedicare alla nostra parrocchia l'iniziativa Giocattolo Sospeso. Coloro che vorranno aderire a questo progetto potranno acquistare un giocattolo che sarà destinato al bambino di una famiglia con difficoltà economiche».