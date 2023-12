Palermo, migliaia alla processione dell'Immacolata: «Madre alla quale confessare debolezze e speranze»

«L’immacolata è come la mamma di tutti noi, alla quale affidiamo e confessiamo le nostre debolezze e le nostre speranze. E debolezze e speranze ne ha anche questa città e speriamo che possano essere accolte tutte». Queste le parole del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, presente alla processione dell’Immacolata partita dalla basilica di San Francesco.

Migliaia di persone, tra palermitani fedeli o più semplicemente attaccati alle tradizioni, hanno seguito il corteo, insieme a curiosi e turisti, e applaudito il simulacro della Vergine Maria: il lungo serpentone è partito al suono della campanella in argento del vescovo Corrado Lorefice che ha dato il via alla processione che ha attraversato le strade del centro storico palermitano, partendo da corso Vittorio, giungendo in via Roma e facendo una breve tappa in piazza San Domenico per l’omaggio dei vigili del fuoco.

Poi il nuovo itinerario che ha portato il simulacro in Cattedrale dove ad attenderlo c’era ancora una volta il vescovo Corrado Lorefice, che ha poi celebrato messa concludendo questa giornata di festeggiamenti.

Nel video le parole del sindaco Roberto Lagalla