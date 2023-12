Terrasini, un albero di Natale ispirato a Barbie per dire no alla violenza sulle donne

A Terrasini l’albero di Natale s’ispira alla famosa bambola Barbie ed è un manifesto contro la violenza sulle donne. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giosuè Maniaci, ha puntato sul successo planetario del prodotto della Mattel per rilanciare il messaggio contro la violenza e la disparità di genere.

L’atmosfera di Natale si colora di rosa nella località balneare alle porte di Palermo, «come nel mondo di Barbie - è scritto nel messaggio a fianco del maestoso albero di Natale in piazza Duomo ideato dall’assessore al Turismo del comune di Terrasini, Vincenzo Cusumano - dove, nel passaggio dal mondo di plastica a quello reale, si combatte per il diritto delle donne ad avere ambizioni: più Barbie si sente donna, più la vita perfetta da bambola non è quella che desidera».

«Lavori in corso per montare il nostro albero di Natale!», ha scritto sul suo profilo Facebook il sindaco Maniaci. «Quest’anno un albero dedicato alle donne», ha aggiunto, postando le foto dell’albero. «Vi diamo appuntamento l’8 dicembre - ha proseguito il sindaco - per l’inaugurazione dopo la processione dell’Immacolata. Ringraziamo di cuore tutte le donne e tutti gli uomini che in questo periodo si sono impegnati intensamente».

Ieri pomeriggio, 6 dicembre, è stata invece inaugurata la mostra Intorno al Presepe, un evento organizzato dall’associazione culturale Così per passione. Alla cerimonia era presente Gualtiero Isacchi, arcivescovo di Monreale. «Davvero tantissimi - ha scritto ancora Maniaci - i presepi, originali e artistici, realizzati da nostri concittadini, dai ragazzi delle scuole, dalle associazioni provenienti da tutta la Sicilia. La mostra in via Di Stefano sarà aperta fino al 7 gennaio. Visitatela, non rimarrete delusi perché davvero suggestiva e particolare nel pieno spirito del Natale».