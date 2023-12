Palermo, UniCredit sostiene il progetto delle case Ail

La banca ha scelto di essere al fianco di Ail per sostenere le case Ail, il supporto psicologico destinato a pazienti e familiari, e le campagne nazionali di sensibilizzazione.

L’obiettivo è quello di migliorare in concreto la qualità di vita dei pazienti e dei loro familiari. Ail e UniCredit, a partire dal 2023 e per tutto il 2024, lavorano fianco a fianco per rendere sempre più efficienti e capillari dei servizi fondamentali per chi lotta contro un tumore del sangue e collaborano in occasione delle principali campagne di sensibilizzazione promosse dall’associazione.

La banca sostiene gli eventi che Ail promuove sui territori nel corso dell’anno e dopo la Fitwalking a settembre scorso, sarà di nuovo in campo accanto ai volontari Ail in occasione della prossima edizione delle Stelle di Natale: nei giorni precedenti l’inizio ufficiale della campagna nelle piazze italiane, UniCredit ospiterà la vendita delle piante presso 7 filiali negli orari di apertura.

UniCredit inoltre supporterà l’attività diretta delle Sezioni provinciali Ail sui territori che, anche grazie al sostegno della banca, potranno potenziare i servizi di assistenza presso le CASE AIL e quelli di supporto psicologico destinati ai pazienti ematologici e ai loro caregiver.

L’obiettivo che ci siamo dati è quello di aumentare il numero di persone che possono usufruire di questi servizi migliorandone lo standard di qualità. Si stima di poter garantire almeno 400 pernottamenti in più all’anno nelle CASE AIL e almeno 3.000 sedute di psicoterapia individuale per ogni paziente onco-ematologico.

L'impegno di UniCredit si concretizza anche nel dare sostegno affinché queste iniziative siano capaci di generare un impatto sociale positivo nelle Comunità, per essere parte della soluzione nel percorso verso una società più sostenibile, inclusiva ed equa.

Questa importante partnership, e molto altro, è stata resa possibile grazie al Fondo Carta Etica UniCredit con cui la banca già dal 2005 destina risorse ad iniziative di solidarietà su tutto il territorio nazionale per fornire le risposte ai bisogni più sentiti, in linea con il ruolo di attore sociale.

Nella foto Pino Toro, presidente nazionale Ail, e Salvatore Malandrino, regional manager Sicilia di UniCredit