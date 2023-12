Il dolce gemellaggio, studenti di Palermo e Pinerolo raccolgono fondi per la Pediatria del Civico

Piemonte e Sicilia unite nel segno della solidarietà. Da questa collaborazione solidale è nata l’iniziativa che ha visto protagonisti gli istituti Paolo Borsellino di Palermo e l’istituto Arturo Prever di Pinerolo. Gli alunni palermitani si sono cimentati nella preparazione di cannoli, cassate e biscotti, mentre dal Piemonte sono arrivate torte alla nocciola, panettoni e cioccolatini. Tutti i prodotti dolciari sono stati venduti ieri a piazza Castelnuovo, e il ricavato è stato devoluto in beneficenza all’Unità operativa di Pediatria oncologica del Civico. Grande è stata la partecipazione e il coinvolgimento di entrambe le comunità scolastiche a questo appuntamento. «Questo evento nasce dal nostro incontro in occasione del convegno nazionale della Renaia. - Rete nazionale istituti alberghieri, tenutosi a Fiuggi - ha commentato Domenico Di Rosa, dirigente scolastico dell’istituto professionale di Stato per i servizi alberghieri e della ristorazione Paolo Borsellino di Palermo - io e la mia collega Roberta Martino, dirigente scolastico dell’istituto Arturo Prever di Pinerolo, ci siamo resi conto di essere sulla stessa lunghezza d’onda e ci siamo subito trovati d’accordo nell’organizzare questa vendita di beneficenza, il cui ricavato andrà interamente devoluto in favore di questi bambini sfortunati, con l’augurio che il nostro contributo possa servire a qualcosa».

Per la dirigente scolastica dell’Istituto di istruzione superiore Arturo Prever di Pinerolo, Roberta Martino: «Io e il mio collega abbiamo avuto contemporaneamente quest’ idea nata dalla condivisione di una mission e cioè l’inclusione, la beneficenza e il sostegno al territorio. La nostra utenza è fatta di alunne e alunni più maturi, ma abbiamo pensato ai bambini che sono il nostro futuro. La produzione dei è avvenuta in parte qui, in parte a Pinerolo, dove abbiamo prodotto cioccolatini e torte alla nocciola che sono un po’ la nostra specialità e anche i panettoni, tipici delle festività natalizie ormai prossime».