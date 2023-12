Acceso l'albero di Natale in piazza Politeama a Palermo, Lagalla: «Uniremo tradizione e nuove iniziative»

È stato acceso l’albero del Natale 2023, allestito in piazza Politeama, dal sindaco Roberto Lagalla e dal coro di voci bianche del Teatro Massimo di Palermo. «Si aprono le festività natalizie con qualche conferma tradizionale e con qualche iniziativa in più – ha dichiarato il sindaco - ci sarà un coinvolgimento maggiore dei quartieri e alcune variazioni rispetto al tema, ad esempio, quello di voler recuperare idealmente e praticamente lo spazio di piazzale Ungheria in cui abbiamo fatto il mercatino di Natale. Dunque, una iniziativa che cerca di conciliare le esigenze sociali e turistiche. Un programma ricco per il quale ringrazio l’assessore al ramo e il suo staff».

In merito alle problematiche con la luce nei quartieri limitrofi al Politeama, il sindaco ha precisato che ieri ha fatto una riunione tecnica relativamente ai lavori di illuminazione e ha sottolineato che l’amministrazione sta spendendo parecchie risorse del progressivo piano di riqualificazione dell’illuminazione pubblica e di sostituzione delle vecchie illuminazioni. «Si tratta di un programma che evidentemente ha i suoi tempi tecnici – ha riferito il sindaco -. Già entro il 31 dicembre di quest’anno i programmi preventivati per il 2023 saranno tutti portati a compimento nella zona Nord della città».