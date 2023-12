Il Natale arriva anche a Palermo, collocato l'albero davanti al Politeama

Installato l’albero di Natale davanti al teatro Politeama, a Palermo, in piazza Ruggero Settimo. Il lavoro delle maestranze e dei tecnici del comune è stato effettuato ieri, anche nel corso della notte. Si tratta di abete alto circa quattordici metri, fissato al suolo da una base metallica a quattro assi.

Attorno all’arbusto, donato per l’occasione dall’azienda Amg, saranno posizionati quattro piccoli alberelli, con una scenografie delimitata da una staccionata di legno di castagno. Sono state completate anche le luminarie in via Libertà, con l'apertura completa fissata entro l'8 dicembre.