Ai bambini del plesso Loi di Bagheria Wwf e P&G donano un'Aula Natura

Un’area di oltre 100 metri quadrati dove circa mille alunni potranno conoscere, vedere e toccare con mano fiori, frutti e animali, osservare il cambio delle stagioni, vivere il concetto di biodiversità.

È stata inaugurata oggi, presso il plesso infanzia-primaria Emanuela Loi dell’istituto comprensivo Carducci - Gramsci di Bagheria, in provincia di Palermo, l’Aula Natura realizzata e donata da Wwf e Procter & Gamble.

Continua così a crescere il progetto delle Aule Natura del Wwf per promuovere la sostenibilità ambientale e sociale su tutto il territorio nazionale. Obiettivo della partnership è realizzare, entro il 2024, oltre 50 Aule Natura nelle scuole di tutta Italia. Ad oggi sono state donate 39 Aule Natura, per un totale di oltre 6.000 mq di giardini scolastici riqualificati e circa di 14.500 bambini coinvolti.

«Dopo Catania, Palermo e Messina, siamo felici di tornare in Sicilia per donare ai giovani alunni di Bagheria un’Aula Natura, uno scrigno verde che li accompagnerà nei prossimi anni, coinvolgendoli su temi fondamentali come l’educazione ambientale e la salvaguardia della biodiversità, imprescindibili per un reale sviluppo sostenibile» ha spiegato Riccardo Calvi, direttore della Comunicazione di Procter & Gamble Italia.

«L’adozione di lezioni in ambiente aperto permette di migliorare la qualità dell’apprendimento superando quello che diversi studiosi hanno definito come vero e proprio disturbo da deficit di natura che comporta disattenzione, svogliatezza, noia, oltre ai tradizionali pericoli legati alla sedentarietà - ha detto Martina Alemanno, responsabile Educazione WWF Italia -. Crediamo molto in questo progetto che vede in Procter & Gamble Italia un sostenitore e promotore molto importante, perché riesce ad offrire il contatto con la natura ai più giovani, riqualificando spazi nelle scuole spesso degradati o inutilizzati».