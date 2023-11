Palermo: è morto Maurizio Vitellaro, lo storico venditore di stigghiola del ponte di via Oreto

Maurizio Vitellaro, storico venditore di stigghiole a Palermo, è morto all'età di 56 anni. È stato stroncato da un infarto. Era conosciuto non soltanto da chi si recava a gustare il cibo, ma anche da tantissimi palermitani che transitavano nella zona del ponte Oreto. Chiunque passasse da quella strada, non poteva non vedere la nube di fumo alzarsi dalla saracinesca del suo locale, un chiosco blu, le tante auto parcheggiate e la gente che attendeva il turno per comprare le stigghiole.

Diffusa la notizia della morte, in tanti, sui social, hanno voluto testimoniare l'affetto e la vicinanza alla famiglia. "Ciao Maurizio, con te se ne va un pezzo di storia palermitana", ha scritto Giovanni Basile, creator digitale. Commovente il messaggio della sorella Rosanna: "Non pensavo di perdere anche te, sei stato un fratello affettuoso e bravo. Per me oggi si e fermato il tempo, mi mancherai tantissimo, adesso starai insieme a mamma tvb e ti porterò sempre nel mio cuore insieme a mamma. Ciao Maurizio fai buon viaggio".

E ancora, Mati Irma: "Condoglianze alla famiglia, lo conoscevo perché da anni percorro spesso la strada che esce in via Oreto, con il traffico che c'è spesso rimango ferma per un bel po' e proprio, forse, un 10 giorni fa era seduto lì davanti al negozio che rideva e chiacchierava con altre persone. Mah che tristezza mancherà a noi automobilisti di passaggio perché era un 'istituzione in quel punto". "Noooo era storico, è il tratto di strada che percorro spesso per ritornare a casa e l'ho sempre visto, una settimana fa, essendoci sempre traffico, come di consueto sono rimasta bloccata in macchina ed era al suo posto di lavoro che puliva il banco. Condoglianze alla famiglia", ha scritto Tiziana Turco.