Palermo, asili nido allo Zen e in viale Michelangelo, al via gli interventi in 9 strutture tra scuole dell’infanzia e spazi gioco

Sei nuovi asili nido, due scuole dell’infanzia e uno spazio gioco apriranno i battenti a Palermo. Su proposta dell’assessore all’Istruzione e all’Edilizia scolastica Aristide Tamajo, la giunta comunale, riunita a palazzo Palagonia, ha approvato nove delibere che consentiranno l’apertura delle strutture.

Le opere, finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per un valore complessivo di circa 7 milioni di euro, consentiranno di ampliare l’offerta dei servizi educativi comunali rivolti alla fascia d’età 0-6 anni (290 nuovi posti per gli asili nido, 140 per le scuole dell’infanzia e 25 per lo spazio-gioco). Nei prossimi giorni, alle imprese aggiudicatarie dell’appalto, saranno consegnati i lavori che dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre 2025.

Gli interventi in programma sono la demolizione e la ricostruzione del padiglione B del plesso Borsellino in largo Camastra da destinare a scuola dell’infanzia; la costruzione dell'asilo nido in viale Sandro Pertini; in via Fabio Besta, angolo Largo Gabrielli; in via Laudicina e via La Rocca; in viale Michelangelo; in via XXVII Maggio; la riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell’ex asilo rurale Principe Umberto (scuola dell’infanzia); ricostruzione filologica dell’edificio annesso all’ex Casena Rossi finalizzata alla realizzazione di uno spazio gioco; riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della scuola dell'infanzia comunale di via della Barca per consentire il recupero dell'edificio e la trasformazione in asilo nido.

«La realizzazione dei nuovi asili nido e scuole dell’infanzia - afferma il sindaco di Palermo Roberto Lagalla - segna una svolta significativa nell’offerta educativa del Comune per quanto riguarda la fascia 0-6 anni. Verranno realizzate strutture moderne, all’insegna dell’efficientamento energetico. L’amministrazione sta adottando ogni sforzo possibile per migliorare i servizi educativi in città e ringrazio l’assessore all’Istruzione Tamajo e i suoi uffici per il lavoro svolto per non disperdere risorse strategiche destinate al mondo della scuola».

L'assessore comunale all’Istruzione e all’Edilizia scolastica, Aristide Tamajo aggiunge: «Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione di queste delibere. A breve consegneremo alle ditte i lavori e vedremo nascere in città nuovi punti di riferimento sul piano socio-educativo. Infatti, per supportare le famiglie nella vita di ogni giorno bisogna garantire servizi diffusi sul territorio, e sono particolarmente contento che quattro di queste opere saranno costruite nella 2 e nella 7 circoscrizione, attualmente le più carenti in termini di servizi educativi rivolti alla prima infanzia. L’apertura di nuove strutture, tra l’altro, si tradurrà in un momento occupazionale importante per l’intera città. Ringrazio di cuore gli uffici dell’area Scuola che in questi mesi hanno lavorato a ritmo serrato alla progettazione delle opere».