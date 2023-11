Lotta al bullismo e al cyberbullismo, la Regione scende in campo: «Con gli influencer per dire no»

Sempre più urgente è diventata la lotta al bullismo e al cyberbullismo che imperano nelle scuole della nostra città e in tutto il mondo adolescenziale. Per questo motivo, è stato avviato il progetto sperimentale, che promuove un approccio integrato tra scuole e territorio per prevenire tempestivamente e in maniera efficace tali fenomeni. La Regione siciliana sta studiando un progetto per avvalersi di alcuni influencer per mandare un messaggio chiaro ai ragazzi: no al bullismo e al cyberbullismo. Finanziato con 1,8 milioni di euro dall’assessorato regionale dell’Istruzione e predisposto dall’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, l’importante intervento interistituzionale è stato presentato in conferenza stampa a Palazzo d’Orleans dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, dagli assessori all'Istruzione, Mimmo Turano, e alle Politiche sociali, Nuccia Albano, e dal direttore dell'Usr Sicilia, Giuseppe Pierro.

«Solo con il lavoro di squadra – ha dichiarato Renato Schifani– è possibile contrastare il bullismo, un fenomeno devastante per i giovani e per l’intera società, una piaga sociale che va studiata e combattuta. Partendo da questa riflessione, abbiamo voluto sostenere pienamente questo progetto che mette insieme, in un percorso comune, non solo studenti e insegnanti ma anche le famiglie. L’iniziativa si aggiunge alle altre che stiamo portando avanti, come la consulta regionale e gli sportelli scolastici, e che hanno un punto di partenza comune: quello di ascoltare, innanzitutto, le nostre ragazze e i nostri ragazzi».

Nelle interviste video: Renato Schifani, Mimmo Turano e Giuseppe Pierro