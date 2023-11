Colletta alimentare nei supermercati di Palermo, i volontari: «Non solo cibo, aiutiamo chi soffre anche con l'ascolto»

Oggi, sabato 18 novembre, è la Giornata nazionale della Colletta Alimentare. In tanti supermercati che hanno aderito all’iniziativa, dalle 9 del mattino fino alle 21, i volontari di associazioni e parrocchie, convenzionate con il Banco Alimentare, raccoglieranno generi di prima necessità per aiutare le famiglie bisognose, invitando coloro che fanno la spesa a donare una qualcosa per chi è in difficoltà. Si riconoscono. Hanno una pettorina arancione e sugli scatoli che contengono i generi alimentari, c’è la scritta Banco Alimentare. Tra i prodotti più richiesti, olio, legumi in scatola, latte, pasta, passata di pomodoro e alimenti per l'infanzia. L’obiettivo è sensibilizzare la società civile sul problema della povertà, richiamando ai concetti di condivisione e carità.

«I prodotti a lunga scadenza sono quelli preferibili – spiega Massimiliano Sapienza, volontario della parrocchia Madonna di Lourdes in piazza Ingastone che sta raccogliendo la spesa al supermercato di via Eugenio L’Emiro -. Cerchiamo di aiutare, con il contributo di tutti, le famiglie in difficoltà che sono sempre di più». Francesco Vitale e Francesco Marino, volontari dell’associazione Afols, sottolineano il bisogno di tanta gente che non è solo quello materiale ma anche quello morale. «Molti soffrono non solo perché manca il pane in tavola – dicono i volontari - ma anche perché non hanno nessuno che li ascolta. Sono alla ricerca di un lavoro e parlando con noi può nascere, anche dietro segnalazione agli assistenti sociali, un’opportunità lavorativa che può migliorare e cambiare la loro vita».

Nel video Massimiliano Sapienza, volontario della parrocchia Madonna di Lourdes – Francesco Vitale, volontario associazione Afols – Francesco Marino, volontario associazione Afols