A Palermo una coppia gay chiede l'affidamento di una ragazza di 17 anni, lei scrive al giudice: «Fate presto»

Una ragazza palermitana di 17 anni, che viveva in una casa-famiglia, accolta da una coppia di ballerini omosessuali del Teatro Massimo, in attesa del decreto che renda legalmente affidatari i due genitori, ha scritto al presidente del tribunale dei minori, chiedendo di accelerare l’iter del procedimento per esaudire il sogno di appartenere a tutti gli effetti alla sua nuova famiglia. La storia è racconta dall’edizione locale del quotidiano La Repubblica.

La ragazza ha avuto un’infanzia difficile ed è stata allontanata dalla famiglia naturale.

La coppia - Marcello Carini e Gianluca Mascia - è stata ritenuta dal tribunale e dai servizi sociali idonea all’affidamento, ma manca l’ultimo atto: la firma al decreto che affidi legalmente la ragazza ai due ballerini. «Faremo in modo di provvedere al più presto», ha risposto la presidente del tribunale Flora Randazzo che ha assicurato che non c’è alcuna discriminazione delle coppie omogenitoriali.

Nella foto Marcello Carini e Gianluca Mascia (dal profilo Facebook di Marcello Carini)