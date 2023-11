Palermo, alla Fiera del Mediterraneo numeri record per Aster Sicilia: oltre quindicimila studenti

Numeri record, ancora una volta, per Aster Sicilia, la piattaforma di orientamento scolastico, universitario e professionale che da anni ormai è un fondamentale anello di congiunzione tra gli istituti superiori e il mondo dell’università. Quindicimila i ragazzi provenienti da tutta la Sicilia che oggi l’associazione guidata dalla presidente Anna Brighina ha accolto come ogni anno nei padiglioni della Fiera del Mediterraneo di Palermo, resa nuovamente fruibile quasi sul gong dall’Amministrazione comunale che ha riaperto i cancelli dei padiglioni 16, 20 e 20A.

Gli studenti dell'Isola hanno potuto così incontrare esponenti e responsabili di tutte le università italiane, e molte europee, per informarsi, comprendere e ragionare sul percorso di studi da intraprendere una volta superati gli esami di maturità: «Un evento fondamentale - ha spiegato Brighina - tantissimi giovani ogni anno vengono qui per capire cosa fare una volta terminata la scuola e hanno la possibilità di mettere insieme tutte le varie offerte delle università presenti qui. Noi li seguiamo per tutto l’anno, dunque potranno sempre contattarci per avere ulteriori informazioni e aiuti.

La fiera rimane una tappa importante, un’occasione unica». La manifestazione è riuscita ancora una volta ad accasarsi negli spazi della Fiera del Mediterraneo grazie alla tenacia della presidente di Aster e al lavoro dell’assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti: «Una struttura importante per la città - ha spiegato Forzinetti - i tre padiglioni che abbina riaperto sono fondamentali per lo sviluppo del settore fieristico». In cima alla lista il progetto di ristrutturazione del padiglione 20, che verrà eseguita in sinergia con la Regione Sicilia, «mentre per il resto della Fiera abbiamo in mente di aprire un concorso di idee ai privati - ha aggiunto l’assessore - così da poterla rendere fruibile nel miglior modo possibile e nel più breve tempo possibile». Intanto, è previsto l’approdo della classica pista di pattinaggio per il periodo natalizio, poi Expocook. «Nel bilancio di previsione - conclude Forzientti - abbiamo stanziato 25 milioni di euro a compensazione dei canoni di locazione per il 2024 e il 2025, quindi spero e confido che i tempi siano brevi per rivedere tutti gli spazi della struttura tornare a nuova vita».