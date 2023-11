Palermo, a sei anni lotta per sconfiggere un tumore: una raccolta fondi per aiutare Alessia

Il peggio sembrava ormai alle spalle, ma la malattia si è ripresentata e una bambina di Palermo e i suoi genitori dovranno adesso lottare con tutte le proprie forze per provare a sconfiggerla, ma chiedono a tutti un aiuto. Alessia tra pochi giorni compirà sei anni, in gran parte trascorsi combattendo contro un tumore. Il calvario è iniziato nel 2019, quando alla piccola viene diagnosticato un rabdomiosarcoma alveolare al quarto stadio.

«I medici già allora non ci avevano dato molte speranze perché erano state trovate metastasi, ma abbiamo subito iniziato una cura che ha nettamente migliorato la situazione - spiega la mamma, Maria Concetta -. Con la chemioterapia sembrava che il tumore fosse scomparso». Due anni dopo, però, l'incubo è tornato: «Nel 2021 si è ripresentata solo la massa tumorale - prosegue - e Alessia è stata sottoposta a un intervento che è andato benissimo. Dopo essere stata operata la mia bambina ha fatto la radioterapia, poi di nuovo la chemio. È stato fatto tutto ciò che poteva far regredire la malattia. Al punto che Alessia aveva cominciato, finalmente, ad avere una vita normale, andava anche a scuola". Pochi giorni fa, però, con una nuova risonanza magnetica, è arrivata la brutta notizia: "I primi di novembre dall'esame sono emersi altri due linfonodi metastatici - dice la mamma - e dalla successiva pet ne sono stati evidenziati altri nell'addome e nel torace. Ci hanno detto che la situazione è brutta, siamo disperati. Stiamo andando adesso ad eseguire un'ulteriore tac e siamo stati indirizzati al Bambino Gesù di Roma per capire cosa possiamo fare per salvare la nostra bambina».

I genitori di Alessia hanno ora bisogno del contributo di tutti. On line è stata anche avviata una raccolta fondi per dare una mano ai genitori, che hanno altri tre bimbi e che dovranno affrontare ulteriori spese per rivolgersi a strutture specializzate. «Aiutiamo la piccola Alessia - si legge sulla pagina in cui è partita la gara di solidarietà - una bambina dolcissima, un concentrato di volontà, coraggio e resilienza. A Palermo i medici le hanno dato poche speranze, ma i genitori non si arrendono e vogliono lottare con tutte le loro forze per far sì che Alessia possa beneficiare di altre cure in strutture più all’avanguardia. Per la famiglia è una situazione dolorosa e complicata da sostenere anche economicamente, una raccolta fondi può dar loro la possibilità di gestire le spese di questo gravoso trasferimento. L’unione fa la forza, stringiamoci tutti affinché Alessia non possa mai perdere il suo bellissimo sorriso. Chi vuole sostenere questa bambina, può dare un contributo attraverso go fund me. Perché Alessia merita di vivere e crescere come tutti i bambini della sua età». È possibile dare il proprio contributo collegandosi al link https://gofund.me/befc7768