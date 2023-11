Università, arriva la ristorazione anche per gli studenti della Lumsa

L’Ente regionale per il diritto allo studio universitario (Ersu) attiva, dal prossimo lunedì (6 novembre), il servizio di ristorazione in favore degli studenti universitari Lumsa tramite la consegna dei pasti presso la sede dell’Università Lumsa, in via Filippo Parlatore, 65, a Palermo.

Per gli studenti con la borsa di studio Ersu, circa cento, il servizio è totalmente gratuito, mentre gli altri studenti pagano, in base al reddito, con un costo che varia da 1,60 a 5,80 euro. Per fruire del servizio di ristorazione è necessario scaricare l’App Ersu Palermo e il pasto si paga al momento della prenotazione attraverso il borsellino elettronico.

Come prenotare il pasto

Il servizio del pranzo sarà erogato in modalità social food previa prenotazione del pasto tramite l’App Ersu Palerm”. Sarà possibile prenotare il pasto del pranzo, dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 10. Il pasto sarà consegnato, entro le 13.15, presso il punto di distribuzione individuato dalla Lumsa. I partecipanti al concorso Ersu hanno il servizio già attivo, mentre chi non ha richiesto la borsa di studio o le altre tipologie di utenza (personale docente e non docente, o altre tipologie di studenti) possono richiedere il servizio tramite apposita procedura online disponibile nel portale Ersu.

Il costo del pasto

Il pasto è gratuito per gli studenti assegnatari di borsa di studio, mentre gli studenti non assegnatari di borsa di studio pagano in base alla fascia Isee di appartenenza, con il contributo dell'Ersu che si fa carico della parte rimanente del costo il cui prezzo è di 6,60 euro . Si tratta di pasto intero. Il costo del pasto per il personale docente e non docente dell'Università che dovrà anch'esso registrarsi sul portale Ersu per accedere al servizio è di 6,60 euro.

Tabella costo pasto in base a Isee