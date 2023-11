Morto a Palermo il professore Renato Albiero, innovò la cardiochirurgia in Sicilia

Dal Veneto alla Sicilia, dove è rimasto fino alla fine dei suoi giorni. È morto il professor Renato Albiero, l'amico di Sciascia che portò a Palermo nel futuro della cardiochirurgia: aveva 86 anni. Si era innamorato dell'Isola e non la lasciò più, diventando un punto di riferimento per tutta la medicina siciliana,

Direttore scientifico del Maria Eleonora Hospital per oltre trent'anni, primario di cardiochirurgia al Civico fino al 1984, arrivò al Veneto per innovare e formare i giovani medici del futuro. Legato allo scrittore di Racalmuto, è stato presidente dell'associazione che porta il suo nome ed era anche commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana.

“Con la scomparsa del professor Renato Albiero se ne va un pezzo di storia della medicina a Palermo. Ha scelto la nostra città per portare innovazioni nel campo della cardiochirurgia e ha sempre avuto come scopo principale quello di formare nuovi e preparati professionisti. Ai suoi familiari vanno la mia vicinanza e il cordoglio dell’amministrazione comunale”. Così il sindaco di Palermo ed ex collega di Albiero, Roberto Lagalla.