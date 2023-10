Commemorazione dei defunti nei cimiteri di Palermo: orari e viabilità

«Complici le giornate ancora estive, attendiamo migliaia di fedeli che verranno a fare visita ai loro cari: ci siamo preparati per poterli accogliere al meglio». Salvatore Damiano, commissario arcivescovile della Venerabile compagnia di Sant’Orsola e della fondazione Campo santo di Santo Spirito, dà una anticipazione dei servizi che saranno resi ai cittadini, che come ogni anno per la festa dei morti affolleranno il cimitero cattolico per fa visita ai propri defunti. Il camposanto ha chiuso i suoi cancelli per tre giorni, dando modo ai suoi operatori di pulire al meglio i sentieri, potenziare i servizi e rendere il cimitero un giardino dei vivi, come lo aveva definito negli anni scorsi l’arcivescovo don Corrado Lorefice.

Da domani e fino al 6 novembre i cancelli apriranno dalle 7,30 alle 16,30, mentre come ogni 2 novembre è prevista la messa presieduta da don Corrado. Lo stesso giorno alle 10,30 si terrà una messa al sacrario del cimitero dei Rotoli e cambia la viabilità per le giornate dell’1 e 2 novembre: dalle 7 alle 17 via papà Sergio, Vergine Maria e Bordonaro saranno a senso unico verso l’Addaura, idem via del Vespro e Parlavecchio direzione via Tricomi, e le aree limitrofe al cimitero di Santa Maria di Gesù. «Stiamo posizionando tanti fuori per il cimitero per noi stessi rendere omaggio a chi riposa qui - spiega Damiano - è anche un modo per rendere più accogliente il giardino. Inoltre, saranno potenziati tutti i servizi, all’ingresso sarà presente una costante accoglienza e abbiamo preparato un piccolo cammino che segue il viale principale».

Si tratta del Cammino Diocesano, legato agli eventi della città: vi saranno più postazioni che inizialmente accoglieranno i fedeli con le parole di saluto da sempre pronunciate dal vescovo Lorefice, «Pace a voi». A seguire, «i tondi rappresenteranno il martire padre Pino Puglisi, l’anno giubilare di Santa Rosalia e una dedica alla scomparsa di fratello Biagio Conte, che con Puglisi ha rappresentato e tutt’ora incarna, un faro per la nostra comunità tutta». Ai visitatori verrà anche distribuito un segno di speranza: «Sarà un piccolo crocifisso - spiega ancora il Commissario - che riproduce il crocifisso che si trova all’interno della chiesa dei Vespri che si trova qui nel nostro cimitero».