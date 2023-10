Palermo, morta a 42 anni Costanza Panico insegnante di pilates: il ricordo degli amici e delle allieve

Il mondo del fitness siciliano piange per la morte di Costanza Panico, insegnante di pilates che a Palermo aveva aperto il suo centro. Aveva 42 anni ed era la figlia di Rita Barbera, ex direttrice del carcere Ucciardone e candidata sindaca alle scorse elezione comunali con la sua lista civica. Lottava da qualche tempo contro il cancro e nonostante le cure e tutta la forza di volontà, non ce l'ha fatta. Lascia marito e due bambini.

Diffusa la notizia della morte, in tanti tra amici e allievi sono rimasti increduli. In tanti la ricordano sempre solare, donna che nella vita, così come nella professione, riteneva che la forza risiedeva nella squadra. "Una trainer eccezionale", "una donna meravigliosa", "un uragano", così viene definita in queste ore la donna.

Sui social, tantissimi commenti e testimonianza, gente che aveva conosciuto molto bene la 42enne e chi, invece, l'aveva soltanto incrociata nel proprio cammino. "Buon viaggio cara Cocò Costanza Panico. Da alla tua famiglia la stessa forza che hai avuto tu di lottare fino all'ultimo. Fa troppo male", ha scritto Francesca Calò. E ancora, Sheila Scarpato racconta l'ultimo abbraccio con la donna: "Ieri sono stata a Palermo e sebbene fossi in vacanza, il mio amico fraterno Giovanni Vella aveva bisogno di me e io ci sono andata, grazie al mio fratellone Modesto Giarraffa, ad abbracciarlo e a salutare il suo amore Costanza Panico che oggi è volata in cielo, li ha lasciati, lui e i suoi piccoli bambini, e la sua famiglia. Un dolore e un vuoto immensi. Non abbiamo avuto modo di conoscerci veramente bene, ma sono certa che insieme saremmo state grandi amiche...Un altro bellissimo e giovane fiore, abbellisce i giardini del cielo, una donna, sposa, mamma, figlia sorella... un' altra vittima di quel mostro chiamato cancro, che non guarda in faccia nessuno...Dai la forza alla tua bellissima famiglia di poter vivere questa vita, che sa essere così crudele da spezzare un amore così grande. Buon viaggio Costanza".

"Stanotte questa fantastica luna piena con tanto di eclissi è proprio dedicata a te che nonostante il tuo distacco continui a brillare nonostante non ci regali più il tuo meraviglioso sorriso Costanza Panico", ha scritto Giuliana Alagna, postando alcune foto che ritraggono la luna piena.

E ancora, Piera Lomonaco: "Ti voglio bene questo è il più grande dolore del mondo fatti forza non so come esprimerti il mio dolore". "Un dolore senza eguali. La vita è capace di essere meravigliosa e terribilmente ingiusta e crudele", ha aggiunto Rosy Lucido.