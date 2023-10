«A Palermo tramonta così», la foto mozzafiato pubblicata sui social da Stefano Accorsi

Quasi quindicimila like su Facebook e più di cinquemila su Instagram, con centinaia di commenti degli utenti che si complimentano per uno scatto che ha lasciato tutti a bocca aperta. E' la foto che Stefano Accorsi ha condiviso sui suoi canali social arrivando a Palermo. Un'immagine ripresa dall'alto, dall'aereo con cui stava per atterrare a Punta Raisi, geolocalizzata nella zona di Terrasini.

"A Palermo tramonta così", sono le parole dell'attore bolognese che accopagnano lo scatto mozzafiato, tra le nuvole e le sfumature del rosso, del giallo e dell'arancione. "La mia Palermo, grazie Stefano", si legge tra i commenti. "Ecco la mia Sicilia meravigliosa", scrive Claudio. E ancora: "Zone che conosco bene - aggiunge Antonella - e che è bellissimo rivedere quando ne sei lontano. Grazie". E poi, anche il post del sindaco di Terrasini, che ha condiviso l'immagine poco dopo: "Incantevole la foto dell'attore Stefano Accorsi del nostro tramonto ripreso dall'alto", scrive il primo cittadino accompagnando la sua frase con un cuore.