Palermo, inaugurato in piazza Verdi il roadshow della protezione civile: «Pronti all'azione»

Inaugurato il primo roadshow della nuova campagna informativa della protezione civile regionale "Pronti all'Azione", questa mattina (26 ottobre) in piazza Verdi. Presenti al taglio del nastro, il presidente della Regione, Renato Schifani, il direttore regionale della Protezione civile, Salvatore Cocina, il prefetto, Maria Teresa Cucinotta, il sindaco del capoluogo, Roberto Lagalla e il direttore regionale dei vigili del fuoco, Gaetano Vallefuoco. Il roadshow resterà a piazza Verdi fino a sabato 28.

«L’obiettivo della campagna - spiega Cocina - è sensibilizzare la cittadinanza sul tema della prevenzione e riduzione dei rischi e sulla partecipazione attiva nei casi di calamità naturale. Molto spesso le azioni improvvisate dai cittadini, in preda al panico, sono fatali. Partiamo dall’educazione dei giovani affinché possano trasmetterla ai loro familiari e agli adulti». Nella piazza antistante il teatro Massimo è stato installato il "Villaggio della Protezione civile", aperto al pubblico dalle 9.30 alle 18, all'interno del quale ci saranno diverse aree didattiche e ludiche dedicate a studenti e cittadini di ogni età.

Nell’area sono stati anche allestiti una parete verticale per le arrampicate, una tenda da 100 metri quadrati e una cucina da campo; presenti anche mezzi utilizzati per la gestione delle emergenze e cani addestrati al soccorso. Esperti ed esponenti del mondo del volontariato resteranno a disposizione dei cittadini per eventuali dubbi o domande. Dopo Palermo, il roadshow della protezione civile farà tappa a Messina, dal 9 all'11 novembre (piazza Municipio), e infine, a Catania, dal 16 al 18 novembre (piazzale Chinnici alle Ciminiere). L’ingresso nell’area ludo-didattica è gratuito previa prenotazione sul sito www.prontiallazione.it.