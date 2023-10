Torna l'ora solare, lancette indietro di 60 minuti: ecco quando spostare gli orologi

Alle 3 della notte fra sabato 28 e domenica 29 ottobre si torna all'ora solare: le lancette vanno spostate un'ora indietro. L'effetto diretto per i singoli sarà quello di dormire un'ora in più. L'ora legale tornerà nel marzo 2024.

L'ora legale (entrata in vigore la primavera scorsa) in sette mesi ha fatto risparmiare, secondo i dati, 190 milioni di euro alle bollette degli italiani. Non solo: grazie al minor consumo di energia, si è evitata l'emissione di 200mila tonnellate di CO2. Lo rivela Terna, la società pubblica della rete elettrica.

Dal 27 marzo, infatti, si parla di minori consumi per 420 milioni di kwh, pari al valore di fabbisogno medio annuo di circa 150 mila famiglie. Questo ha consentito una riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera, pari a 200mila tonnellate. Dal 2004 al 2022, secondo Terna, il minor consumo di energia elettrica per l'Italia dovuto all'ora legale è stato complessivamente di circa 10,9 miliardi di kWh e ha comportato un risparmio per i cittadini di circa 2 miliardi di euro.

L'ora solare durerà fino a domenica 31 marzo 2024, quando rientrerà in vigore l'ora legale. E a quel punto, stavolta alle 2 di notte, le lancette andranno spostate un'ora avanti e torneranno a segnare le 3. Il cambio avviene così due volte all'anno: l'ultima domenica di marzo e poi di nuovo l'ultima di ottobre. Fondamentale dunque ricordarsi di spostare le lancette, ma non per i dispositivi come gli smartphone che prevedono un aggiornamento automatico.

Consigli per «smaltire» il fuso? Andare a dormire un po' prima e alzarsi presto per almeno due settimane, così da far adattare gradualmente il fisico. E poi non sottovalutare l'alimentazione: anche quella è in stretta relazione con il sonno. Almeno nei primi giorni, evitare di sera cibi che contengono molto sodio e bevande come tè e caffè, preferendo magari tisane rilassanti o cibi che aiutano a rilassarsi.