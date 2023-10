Palermo, è morta la signora del Baretto: Clelia La Terra aveva 67 anni

È morta Clelia La Terra, 67 anni: era titolare, assieme al marito Vincenzo Schillaci, del Baretto di Mondello, che è rimasto aperto fino al 2021 a Valdesi e poi fu chiuso per un contenzioso con la società Italo-Belga. Riaprì però in via Teti, sempre a Mondello. La signora Clelia, figura sempre presente alla cassa, se n'è andata a causa di una lunga malattia. In tanti sui social hanno ricordato Clelia, amatissima da chi frequentava il simbolo dell'estate (e non solo) di tante generazioni.

"A 67 anni ci lascia la signora Clelia, storica titolare del Baretto, che insieme al marito aveva gestito per tantissimi anni il chiosco di Valdesi, aperto dal suocero nel 1957 e specializzato in gelati e granite. Non è mai stata solo una gelateria, ma un pezzo della tradizione di questa città, che ha visto passare generazioni di palermitani. Al Baretto sono legati tanti ricordi di gioventù e le tante chiacchiere, che non negava a nessuno. Che la terra le sia lieve!", scrive Rossella.

"Quel Baretto, quel punto storico che ha segnato piacevolmente la nostra vita e le nostre calde estati valdesane perde oggi un pezzo fondamentale: perde Clelia, la Clelia che un po' apparteneva a tutti noi. Ci mancheranno i suoi modi colorati ma sinceri, ci mancherà quel pizzico di sottile ironia che metteva in ogni nostro dialogo. Riposa in pace cara Clelia", la saluta Fabrizio.