Palermo, Alessio Vassallo incontra i senzatetto e applaude i volontari: «Da loro lavoro incredibile»

L’attore palermitano Alessio Vassallo ha fatto visita al centro di accoglienza Beato Padre Olallo, una realtà benefica della sezione locale dell’associazione Afmal dell’ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli. L'artista si è reso disponibile, inoltre, a coinvolgere altri colleghi per la realizzazione di uno spettacolo nel teatro che si trova all'interno dell'ospedale.

Vassallo ha incontrato i senzatetto della città che si rivolgono all’Opera e i tanti volontari che giornalmente sono impegnati ad aiutare gli altri. “Vedo con i miei occhi un lavoro incredibile fatto con dedizione anche nei dettagli per far sentire le persone che vengono qui degli ospiti – ha detto l’attore -. Questi centri vivono con le donazioni di privati e aiutare gli altri significa aiutare anche te stesso. Prometto che è un punto di partenza. Ho saputo che c’è un teatro, quindi chiamerò a raccolta anche altri artisti e non solo palermitani perché la nostra arte oltre ad essere un intrattenimento spero possa servire per portare la gente a cambiare pensiero e ad aiutare questo centro”.

Ad accogliere Alessio Vassallo è stato fra Gianmarco Languez, presidente della sezione territoriale di Afmal. “Ringrazio Alessio e tutti i volontari per la loro sensibilità – ha detto fra’ Gianmarco - Abbiamo tanti ospiti bisognosi a cui diamo il nostro aiuto. Abbiamo bisogno di altri volontari. Più siamo e più riusciamo ad aiutare”. A queste parole è intervenuto Alessio Vassallo. “Oltre ai volontari e alle donazioni private, serve però anche l’aiuto delle istituzioni”.

All’interno del centro, come spiega una delle volontarie, Giusy Giannabile è attivo ogni mercoledì un servizio docce. Coloro che usufruiscono del servizio hanno a disposizione anche la possibilità di indossare vestiti puliti. Nel centro notturno rimangono a dormire gli ospiti per due settimane, dopo un colloquio con un assistente sociale. “Ci sono sempre più poveri che hanno bisogno di aiuto – spiega la volontaria -. A 140 famiglie indigenti viene dato il pacco spesa con il servizio del Banco alimentare e il mercoledì e il venerdì i volontari cucinano per i senzatetto che dormono alla Stazione centrale e portano loro un pasto caldo”.

Nel video parlano l'attore Alessio Vassallo, il responsabile del centro Afmal Fra' Gianmarco Languez e la volontaria Giusy Giannabile